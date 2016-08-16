Азербайджан заключит соглашение с консультантом проекта создания ЗСТ

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Компания Economic Zones World будет привлечена в качестве консультанта по проекту создания Зоны свободной торговли (ЗСТ) на территории Бакинского международного морского торгового порта.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов.

По словам Т.Зиядова, на этой неделе с компанией, центральный офис которой находится в Дубае, будет подписан соответствующий договор: "Договор станет итогом шестимесячных переговоров с компанией. Его финансовая сторона уже утверждена президентом Азербайджана".

Глава организации отметил, что после того как будет принят особый правовой режим в связи с ЗСТ, другие законодательные акты приведут в соответствие с ним.