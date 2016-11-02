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    Азербайджан планирует открыть новые фармацевтические предприятия

    Завод в Пираллахи будет выпускать 80 наименований лекарственных средств

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Фармацевтический завод, фундамент которого был заложен сегодня в поселке Пираллахи Баку, будет выпускать 80 наименований лекарственных средств.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр экономики Шахин Мустафаев.

    По его словам, в строительство завода будет инвестировано 74 млн долларов США: “Завод будет запущен примерно через 2 года. Строительство предприятия – это первый шаг на пути устранения зависимости Азербайджана от импорта лекарств”.

    Министр отметил, что параллельно ведется работа по организации еще нескольких предприятий по производству лекарств: “В связи с этим ведутся переговоры с российскими, турецкими и рядом европейских компаний". 

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