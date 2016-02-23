 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Азербайджан планирует экспорт цветных металлов в Турцию

    КомпанияБакинские цветные металлы и ферросплавы и турецкая компания Demora подписали контракт

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках проходящей в Баку конференции на тему "Государственная поддержка развития промышленности" подписан контракт между компанией "Бакинские цветные металлы и ферросплавы" и турецкой компанией Demora.

    Контракт подписали исполнительный директор азербайджанской компании Шамиль Рзаев и глава Demora Рафет Вергили.

    Как сообщил Report Ш.Рзаев, производственная мощность будущего завода по производству ферросплавов составит 35 тыс. тонн в год.

    По его словам, из этого объема 12-15 тыс. тонн будет продано Baku Steel Company, остальную часть приобретет Demora: "Мы планируем построить завод в течение 24 месяцев". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi