​Азербайджан намерен закупать газ у России и Ирана

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не приостановила реализацию проекта строительства Нефтегазового и нефтехимического комплекса. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что к проекту проявляют большой интерес китайские компании и эскпортно-импортные банки, с которыми ведутся переговоры: "Предложения компании Mitsui признаны нерациональными и их предложено пересмотреть. После этого будут проведены переговоры".

Глава компании также отметил, что SOCAR ведет переговоры о закупках природного газа из России и Ирана в объеме 3 млрд. кубометров.

"Мы заинтересованы в закупках российского газа. "Газпрому" направлено предложение. Газ нужен нам для закачки в пласты. Тем самым обеспечивается сохранение стабильной нефтедобычи и ее наращивание", - сказал Р.Абдуллаев.

Президент SOCAR в то же время заявил, что возможности газохранилищ Азербайджана большие и планируется их максимальное заполнение.

Он также добавил, что вместимость этих хранилищ равна 5 млрд. кубометров газа: "Однако необходимости в этом до сих пор не было. Сейчас же мы планируем заполнить до 5 млрд. кубометров в качестве пилотного проекта".

Глава компании сообщил, что ведутся переговоры не только с "Газпромом", но и Ираном: "В Иране имеются большие запасы не используемого летом газа. Мы обсуждаем вопрос закачки в наши хранилища газа, который зимой будет поставляться в северные районы Ирана. Этот вопрос рассматривается нашими и иранскими техническими экспертами. Азербайджанская энергосистема разветвлена таким образом, что возможно использование как газа, так и мазута. Мазут на мировом рынке сильно подешевел и его использовать выгоднее, чем газ. Мы осуществляем экономические операции таким образом, чтобы получать максимальную при низких ценах".

Р.Абдуллаев также сообщил, что ведутся переговоры с японскими компаниями: "Высказывания вице-президента по стратегическому развитию Тофига Гахраманова о приостановке реализации проекта искажены. У нас была совместная с Mitsui программа разработки. Мы не увидели рациональных предложений от них и приостановили работу. Им предложено пересмотреть предложения".