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    Азербайджан намерен увеличить производство стекла

    Для этого планируется устранить зависимость от импортного сырья© Report/ Elchin Murad

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ На стекольном заводе на балансе ООО Azershushe будут внедрены передовые технологии в целях сокращения потраченных на производство времени и средств.

    Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор Азербайджанской промышленной корпорации Камран Набизаде на мероприятии "Итоги четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов (2014-2018 годы): предстоящие задачи".

    "Производство стекла как одной из значимых отраслей тяжелой промышленности является одним из важных направлений деятельности корпорации", - сказал К. Набизаде.

    По его словам, планируется увеличить производственные мощности на стекольном заводе, устранить зависимость от импортного сырья, в этом направлении ведутся работы.

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