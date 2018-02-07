Азербайджан намерен увеличить производство стекла

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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ На стекольном заводе на балансе ООО Azershushe будут внедрены передовые технологии в целях сокращения потраченных на производство времени и средств.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор Азербайджанской промышленной корпорации Камран Набизаде на мероприятии "Итоги четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов (2014-2018 годы): предстоящие задачи".

"Производство стекла как одной из значимых отраслей тяжелой промышленности является одним из важных направлений деятельности корпорации", - сказал К. Набизаде.

По его словам, планируется увеличить производственные мощности на стекольном заводе, устранить зависимость от импортного сырья, в этом направлении ведутся работы.