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Азербайджан намерен снизить зависимость от импорта за счет производства одежды в Карабахе

Азербайджан намерен снизить зависимость от импорта за счет производства одежды в Карабахе На освобожденных территориях Азербайджана предлагается создание предприятий по производству пряжи стоимостью 51 млн манатов, тканей стоимостью 20 млн манатов и одежды стоимостью 17 млн манатов.
Промышленность
5 июля 2024 г. 17:53
Азербайджан намерен снизить зависимость от импорта за счет производства одежды в Карабахе

На освобожденных территориях Азербайджана предлагается создание предприятий по производству пряжи стоимостью 51 млн манатов, тканей стоимостью 20 млн манатов и одежды стоимостью 17 млн манатов.

Как сообщает Report, производственная мощность предприятия по производству пряжи составит 10 тыс. тонн в год, в нем будет использоваться местное сырье. Производимая в будущем продукция будет продаваться на местном и зарубежном рынках.

Предприятие по производству тканей мощностью 35 млн м2 будет создано в одном из промышленных парков Карабаха. Оно будет работать на отечественном сырье. В настоящее время 90% спроса на ткани в стране удовлетворяется за счет импорта.

Производственная мощность предприятия по производству одежды составит 1 млн единиц в год. На сегодняшний день до 80% внутреннего спроса на одежду в стране удовлетворяется за счет импорта. Предприятие будет производить одежду как из отечественных, так и из импортируемых тканей.

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