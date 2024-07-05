Азербайджан намерен снизить зависимость от импорта за счет производства одежды в Карабахе

На освобожденных территориях Азербайджана предлагается создание предприятий по производству пряжи стоимостью 51 млн манатов, тканей стоимостью 20 млн манатов и одежды стоимостью 17 млн манатов.

На освобожденных территориях Азербайджана предлагается создание предприятий по производству пряжи стоимостью 51 млн манатов, тканей стоимостью 20 млн манатов и одежды стоимостью 17 млн манатов.

Как сообщает Report, производственная мощность предприятия по производству пряжи составит 10 тыс. тонн в год, в нем будет использоваться местное сырье. Производимая в будущем продукция будет продаваться на местном и зарубежном рынках.

Предприятие по производству тканей мощностью 35 млн м2 будет создано в одном из промышленных парков Карабаха. Оно будет работать на отечественном сырье. В настоящее время 90% спроса на ткани в стране удовлетворяется за счет импорта.

Производственная мощность предприятия по производству одежды составит 1 млн единиц в год. На сегодняшний день до 80% внутреннего спроса на одежду в стране удовлетворяется за счет импорта. Предприятие будет производить одежду как из отечественных, так и из импортируемых тканей.