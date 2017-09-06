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    Азербайджан намерен реализовать новые совместные проекты с Ираном

    Состоялся телефонный разговор между официальными лицами обеих стран

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан намерен участвовать в новых совместных проектах для того, чтобы продолжить сотрудничество с Ираном за последние 4 года".

    Как сообщает Report, об этом в телефонном разговоре с начальником генштаба президента Ирана Махмудом Ваези сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

    М. Ваези отметил необходимость новых основ для развития сотрудничества между двумя странами. В ходе телефонного разговора также была отмечена важность скорейшего выполнения достигнутых двусторонних соглашений между Ираном и Азербайджаном.

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