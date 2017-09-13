Азербайджан начал добычу на новом месторождении золота

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане началась добыча на открытом в прошлом году месторождении золота "Угур" на территории Гедабекского района.

Как сообщает Report, эту информацию распространила британская компания Anglo-Asian Mining, специализирующаяся на добыче золота, серебра и меди в Азербайджане.

В период с 1 по 10 сентября среднесуточный объем добычи золота в виде слитков составил 212 унций, что на 116% (более чем вдвое) превышает среднесуточный показатель за предыдущие 8 месяцев. После полного запуска месторождения ожидается дальнейший рост ежесуточной добычи.

Отметим, что, по окончательным оценкам, минеральные запасы на месторождении "Угур" были рассчитаны в объеме 199 тыс. унций золота и 1,049 млн унций серебра.

Информация об открытии месторождения "Угур" распространилась в октябре прошлого года. Месторождение находится в 3 км к северо-западу от завода по выщелачиванию Anglo-Asian Mining.