Азербайджан инвестирует около 3 млрд. манатов в развитие тяжелой промышленности и машиностроения

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В промышленной и машиностроительной отрасли Азербайджана до 2020 года прогнозируется производство ВВП в размере 1,56 млрд. манатов, создание 7 700 новых рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Стратегической карте по развитию тяжелой промышленности и машиностроения в Азербайджанской Республике", утвержденной указом президента Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года.

Согласно документу, это требует инвестиций в объеме 2,9 млрд. манатов.

В Стратегической дорожной карте определены 6 приоритетных направлений по развитию указанных отраслей. Сюда входит рост производительности и эффективности, создание активов и централизованного реестра существующего потенциала, обеспечение участия в стоимостной цепочке с точки зрения регионального спроса, поддержка замены импорта, развитие горно-металлургического комплекса, стимулирование альтернативных механизмов финансирования и передача опыта.

Самым основным среди них является развитие горно-металлургического комплекса, который обеспечит около 1 млрд. манатов США или 64% прогнозируемого ВВП. Около 69% всех инвестиций или 2 млрд. манатов будет выделено в этом направлении.