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Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение инвестиций в горнодобывающий сектор

Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение инвестиций в горнодобывающий сектор Между Азербайджаном и Узбекистаном состоялся обмен информацией в области налогового законодательства для привлечения инвестиций в горнодобывающий сектор.
Промышленность
6 марта 2023 г. 10:20
Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение инвестиций в горнодобывающий сектор

Между Азербайджаном и Узбекистаном состоялся обмен информацией в области налогового законодательства для привлечения инвестиций в горнодобывающий сектор.

Как сообщает Report со ссылкой на AzerGold, вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя правления ЗАО AzerGold Хайяма Фарзалиева с делегацией Агентства стратегических реформ при президенте Узбекистана во главе с руководителем Департамента координации трансформации стратегических предприятий Мансурходжой Юсупходжаевым.

Х.Фарзалиев, приветствуя гостей, с удовлетворением отметил прошедший в прошлом месяце в столице Республики Узбекистан городе Ташкенте 1-й Узбекско-Азербайджанский межрегиональный форум. До внимания было доведено, что подписанный между ЗАО AzerGold и Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана в рамках форума Меморандум о взаимопонимании и соглашении открывает широкие перспективы сотрудничества в горнодобывающей промышленности двух дружественных стран. Затем X.Фарзалиев подробно проинформировал гостей о достижениях ЗАО.

М.Юсупходжаев отметил, что регулярные встречи подобного рода служат укреплению отношений. Он также рассказал об углублении экономических связей между двумя странами и подчеркнул, что его страна заинтересована в изучении опыта экономических реформ, проводимых в Азербайджане.

Начальник Межрегиональной инспекции по работе с крупными налогоплательщиками Государственного налогового комитета при Министерстве экономики и финансов Узбекистана Феруз Ахмедов рассказал о налоговых реформах, проводимых в его стране, и их влиянии на развитие бизнеса, особенно промышленности.

На встрече также были затронуты другие темы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Uzbekistan mull attracting investment in mining sector
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan dağ-mədən sektoruna investisiyaların cəlbini müzakirə edib

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