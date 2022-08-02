Азербайджан и Узбекистан договорились о создании кластера по производству шелка

Азербайджан и Узбекистан договорились о создании кластерного производства шёлка в шести районах вблизи города Барда, проработке новых проектов в Евлахском пилотном агропарке и Агдамском промышленном парке.

Азербайджан и Узбекистан договорились о создании кластерного производства шёлка в шести районах вблизи города Барда, проработке новых проектов в Евлахском пилотном агропарке и Агдамском промышленном парке.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, обсуждения инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации между странами, а также согласование ряда вопросов по реализации совместных проектов прошли в рамках рабочего визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Ташкент.

В ходе встреч также достигнута договоренность об организации совместного предприятия по выпуску ювелирных изделий в Ташкенте и развитии сотрудничества в области химической промышленности, энергетики и нефтегазовой отрасли.

Напомним, что по итогам прошедшего вчера 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном были подписаны совместная Дорожная карта по углублению и расширению торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации; меморандум о взаимопонимании между органами по защите прав предпринимателей; меморандумы о сотрудничестве между Агентством развития экономических зон Азербайджана и ассоциациями «Узбекипаксаноат» и «Узтекстильпром».