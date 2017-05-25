Азербайджан и Тюменская область обсуждают создание совместного предприятия в сфере нефтегазового машиностроения

Тюмень. 25 мая. REPORT.AZ/ Развитие отношений с Азербайджаном является одним из важных и приоритетных направлений Тюменской области.

Как передает Report, об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на встрече с представителями азербайджанских СМИ, совершающими пресс-тур "Тюменская область: реалии, потенциал, развитие".

"У нас очень похожая с Азербайджаном структура экономики, где присутствует очень много того, что связано с углеводородным сырьем - и добыча, и глубокая переработка, и транспортировка", - заявил В. Якушев.

В этой связи глава области указал на целесообразность создания совместного предприятия в сфере нефтегазового машиностроения, вопрос которого обсуждался в ходе визита делегации области в конце прошлого года в Баку.

"Сегодня нефтегазовое машиностроение активно развивается в Азербайджане, однако иногда данное оборудование приобретается за пределами республики. И наши предложения были достаточно интересными. Думаю, что здесь у нас есть точки соприкосновения", - указал он.

По его словам, интерес к налаживанию сотрудничества с азербайджанскими предпринимателями проявляет также и крупное нефтехимическое предприятие области СИБУР Тобольск.

"Предприятие выступило с предложениями по реализации очень интересных проектов по переработке полимеров для совместной реализации, литью полимерных изделий, производству пластиковой упаковки", - добавил глава области.

В. Якушев отметил, что область также ожидает визит азербайджанской делегации в Тюменскую область во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.

"Мы надеемся, что министр экономики Азербайджана совместно с руководителями азербайджанских компаний посетят Тюменскую область с официальным визитом. Мы об этом договаривались и предметно обсуждали. В Тюменской области создана сеть индустриальных парков, где возможно реализовать предлагаемые проекты", - сказал он.