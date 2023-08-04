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Азербайджан и Турция создадут рабочую группу по горнодобывающей промышленности

Азербайджан и Турция создадут рабочую группу по горнодобывающей промышленности Азербайджан и Турция создадут рабочую группу по горнодобывающей промышленности.
Промышленность
4 августа 2023 г. 09:56
Азербайджан и Турция создадут рабочую группу по горнодобывающей промышленности

Азербайджан и Турция создадут рабочую группу по горнодобывающей промышленности.

Как передает Report, рабочая группа создается с целью реализации соглашения "О сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности", подписанного между Азербайджаном и Турцией и ратифицированного сегодня турецкой стороной.

Так, рабочая группа будет состоять из одного представителя, который будет назначен с обеих сторон, и их помощников. Они смогут присутствовать на собраниях вместе с консультантами и экспертами. Стороны проинформируют друг друга о назначении представителя и помощника по дипломатическим каналам.

Заседания рабочей группы и расходы, связанные с протокольной работой, будут покрываться принимающей страной, в которой проводится заседание. Другие расходы, связанные с работой представителя и его помощников, такие как транспорт и проживание, будут оплачиваться самими сторонами.

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