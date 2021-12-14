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Азербайджан и Турция подпишут меморандум в сфере горнодобывающей промышленности

Азербайджан и Турция подпишут меморандум в сфере горнодобывающей промышленности На днях ожидается подписание меморандума между Главным управлением горного дела, исследований и разведки при Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции и Государственным агентством по использованию запасов минерального сырья при Министерстве экол
Промышленность
14 декабря 2021 г. 14:48
Азербайджан и Турция подпишут меморандум в сфере горнодобывающей промышленности

На днях ожидается подписание меморандума между Главным управлением горного дела, исследований и разведки при Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции и Государственным агентством по использованию запасов минерального сырья при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии на тему "Текущие проблемы в горнодобывающем секторе, реформы и перспективы развития" в Баку заявил председатель правления ЗАО АzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, меморандум охватит такие направления как научно-техническое сотрудничество в сфере наук о земле, поиск и оценка подземных недр, обмен опытом и информацией.

"Уверен, что совместное сотрудничество положительно скажется на развитии горнодобывающей промышленности двух стран", - добавил З.Ибрагимов.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Turkey to sign MoU in mining industry sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyə ilə dağ-mədən sənayesi sahəsində memorandum imzalayacaq

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