Азербайджан и Турция подпишут меморандум в сфере горнодобывающей промышленности

На днях ожидается подписание меморандума между Главным управлением горного дела, исследований и разведки при Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции и Государственным агентством по использованию запасов минерального сырья при Министерстве экол

На днях ожидается подписание меморандума между Главным управлением горного дела, исследований и разведки при Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции и Государственным агентством по использованию запасов минерального сырья при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии на тему "Текущие проблемы в горнодобывающем секторе, реформы и перспективы развития" в Баку заявил председатель правления ЗАО АzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, меморандум охватит такие направления как научно-техническое сотрудничество в сфере наук о земле, поиск и оценка подземных недр, обмен опытом и информацией.

"Уверен, что совместное сотрудничество положительно скажется на развитии горнодобывающей промышленности двух стран", - добавил З.Ибрагимов.