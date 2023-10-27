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Азербайджан и Турция подписали протокол о намерениях в области геологии и горнодобывающей промышленности

Азербайджан и Турция подписали протокол о намерениях в области геологии и горнодобывающей промышленности Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана и Главное управление по вопросам горнодобывающей и нефтяной промышленности при Министерстве энергетики и природных ресурсов
Промышленность
27 октября 2023 г. 16:01
Азербайджан и Турция подписали протокол о намерениях в области геологии и горнодобывающей промышленности

Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана и Главное управление по вопросам горнодобывающей и нефтяной промышленности при Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции подписали протокол о намерениях.

Как сообщает Report, документ предусматривает укрепление сотрудничества между двумя странами в области геологии и горнодобывающей промышленности.

Церемония подписания состоялась в рамках проходящего в Баку Международного геолого-промыслового форума.

В соответствии с протоколом достигнута договоренность об укреплении взаимного сотрудничества и организации обмена опытом.

Отметим, что на впервые проводимом в Азербайджане Международном геолого-промысловом форуме принимают участие 70 специалистов из 30 стран мира. Стартовавший накануне форум завершит свою работу сегодня.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Türkiye ink protocol of intent in geology and mining industry
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə geologiya və dağ-mədən sənayesi sahəsində niyyət protokolu imzalayıb

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