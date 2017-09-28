Азербайджан и Россия готовы сотрудничать в области промышленности

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан готов организовывать информационные туры для российских компаний, желающих участвовать в российско-азербайджанском сотрудничестве в области промышленности.

Как передает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", об этом было заявлено в ходе тематического круглого стола на VIII Российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Ставрополе.

Первый заместитель гендиректора Сумгайытского технологического парка (СТП) Камран Аббасов отметил, что СТП, располагающий сегодня 250 га общей площади, тысячами сотрудников и 17 заводами разного профиля, крайне заинтересован в партнерах из России.

"Наши заводы оборудованы лучшим оборудованием и готовы поставлять продукцию в Россию. Сейчас идут переговоры о поставках продукции завода полимерной продукции на российский рынок", - заявил К. Аббасов, также отметив недостаток информации о возможностях СТП и Сумгайытского химического промышленного парка в России.

По его словам, среди проектов СТП есть единственный завод в регионе по производству кабелей на вертикальных линиях.

"В СТП действует 6 лабораторий, парк способен выполнять проекты оборонный промышленности. Мы готовы и имеем планы расширять эту работу на территории РФ", - заключил первый заместитель гендиректора.

Директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с Азербайджаном в промышленном производстве, а также в обмене опытом.

В ходе обсуждений азербайджанская сторона подчеркнула, что для развития совместного производства необходимо иметь больше информации о проектах, реализуемых в обеих странах. Именно в связи с этим и было сказано о готовности Минэкономики Азербайджана проводить инфотуры по республиканским компаниям.

Готовность к аналогичному сотрудничеству выразило и министерство оборонной промышленности Азербайджана.