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    Азербайджан и Россия готовы сотрудничать в области промышленности

    Аббасов: Идут переговоры о поставках продукции завода полимерной продукции на российский рынок© Report

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан готов организовывать информационные туры для российских компаний, желающих участвовать в российско-азербайджанском сотрудничестве в области промышленности.

    Как передает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", об этом было заявлено в ходе тематического круглого стола на VIII Российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Ставрополе.

    Первый заместитель гендиректора Сумгайытского технологического парка (СТП) Камран Аббасов отметил, что СТП, располагающий сегодня 250 га общей площади, тысячами сотрудников и 17 заводами разного профиля, крайне заинтересован в партнерах из России.

    "Наши заводы оборудованы лучшим оборудованием и готовы поставлять продукцию в Россию. Сейчас идут переговоры о поставках продукции завода полимерной продукции на российский рынок", - заявил К. Аббасов, также отметив недостаток информации о возможностях СТП и Сумгайытского химического промышленного парка в России.

    По его словам, среди проектов СТП есть единственный завод в регионе по производству кабелей на вертикальных линиях.

    "В СТП действует 6 лабораторий, парк способен выполнять проекты оборонный промышленности. Мы готовы и имеем планы расширять эту работу на территории РФ", - заключил первый заместитель гендиректора.

    Директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с Азербайджаном в промышленном производстве, а также в обмене опытом.

    В ходе обсуждений азербайджанская сторона подчеркнула, что для развития совместного производства необходимо иметь больше информации о проектах, реализуемых в обеих странах. Именно в связи с этим и было сказано о готовности Минэкономики Азербайджана проводить инфотуры по республиканским компаниям.

    Готовность к аналогичному сотрудничеству выразило и министерство оборонной промышленности Азербайджана.

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