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Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие промышленного партнерства

Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие промышленного партнерства Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие промышленного партнерства
Промышленность
13 июня 2025 г. 14:26
Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие промышленного партнерства

Азербайджан обсудил с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) развитие партнерства в промышленной и других сферах, обмен опытом и продвижение связей между бизнесменами двух стран.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

"Вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом мы провели встречу в формате видеоконференции с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Ахмедом Аль Джабером. Мы отметили успешное сотрудничество ADNOC и SOCAR в совместной разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон", а также инициативы в области зеленой энергетики, предпринятые в партнерстве с компанией Masdar", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, UAE discuss development of industrial partnership
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BƏƏ ilə sənaye tərəfdaşlığının inkişafını müzakirə edib

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