Азербайджан и Италия построят металлургический комплекс - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 11:55

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку подписано соглашение о строительстве современного металлургического комплекса в Сумгайыте.

Как сообщает Report, соглашение подписано в рамках мероприятия на тему “Развитие металлургической промышленности: новые вызовы и цели”.

Соглашение о строительстве современного металлургического комплекса в Сумгайыте подписали Baku Steel Company (Азербайджан) и Danieli (Италия).

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Министр экономики Шахин Мустафаев в ходе мероприятия заявил, что стоимость проекта составляет 1,225 млрд евро.

По его словам, комплекс будет состоять из 5 заводов: "Металлургический комплекс строится в рамках сотрудничества с итальянской компанией Danieli. Комплекс построят за счет частных инвестиций в течение трех лет, то есть без государственных гарантий. Современный металлургический комплекс полностью обеспечит потребность Азербайджана в промышленных товарах. За счет производства стали страна сэкономит 500 млн долларов в год. Более половины произведенной продукции будет направлено на экспорт. В то же время, профтехучилище в Сумгайыте будет привлечено к процессу подготовки высококвалифицированных кадров".

Ш.Мустафаев подчеркнул, что во время строительства комплекса работой будут обеспечены 4 000, после завершения строительства - 1 200 человек: "В целом, после привлечения других заводов, будут открыты более 6 тыс. рабочих мест".