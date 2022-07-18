Азербайджан и Германия создают СП по производству алюминиевой продукции

Согласно договору, подписанному между ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация“ и германской компанией ”Achenbach Buschgutten", в Азербайджане будет создано совместное предприятие по производству алюминиевой продукции.

Согласно договору, подписанному между ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация“ и германской компанией ”Achenbach Buschgutten", в Азербайджане будет создано совместное предприятие по производству алюминиевой продукции.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, в Гяндже будет создано предприятие по производству прокатной алюминиевой продукции с годовой производственной мощностью 105 тыс. тонн: "Первый этап проекта позволит расширить экспортные возможности на 132 млн долларов США".