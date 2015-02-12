​Азербайджан единственный стабильный импортер овец из Грузии

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Спрос на грузинских овец в соседних исламских странах снизился, и одной из причин этого является экспорт овец из Армении.

По сообщениям Report, как заявил "Коммерсанту" глава Ассоциации овцеводства Грузии Бека Гонашвили, в настоящее время стабильным импортером грузинских овец остается только Азербайджан, куда Армения не может осуществлять экспорт по политическим причинам.

Преимущество армянских овец – в низкой цене. 1 кг. овец из Грузии стоит 3-5 доллара, тогда как из Армении – 2 доллара, и на одну овцу разница может доходить до 30 долларов.

"Кроме того, серьезная проблема в том, что импортеры из Азербайджана часто покупают овец в долг, и есть случаи, когда многие овцеводы до сих пор не могут получить деньги за овец, проданных еще в прошлом году" - заявил он.

По словам главы Ассоциации, в прежние годы грузинские овцы экспортировались в 12 стран - в Иран, Азербайджан, Оман, Иорданию, Ливан, Египет, Катар, Эмираты, Саудовскую Аравию. Однако в 2010 импорт грузинских овец был запрещен в Иран и Саудовскую Аравия из-за обнаружения больных животных. В то же время Эмираты ужесточили требования к импорту грузинских овец.