Азербайджан будет экспортировать моторные масла

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Компания Technol, являющаяся первым производителем моторных масел а Азербайджане и на Кавказе, официально представлена широкой общественности.

Как сообщает Report, на церемонии презентации исполнительный директор компании Мурад Рафиев отметил, что Technol в первом квартале этого года планирует экспортировать моторные масла: "После выхода на азербайджанский рынок мы планируем выйти и на зарубежный рынок. Мы ведем переговоры в связи с этим и в ближайшие 3 месяца мы выведем масла Technol на международный рынок. Вначале мы планируем экспорт в соседние страны - Россию, Иран, Турцию, Грузию, а затем в страны СНГ и Центральной Азии. В будущем мы намерены экспортировать свою продукцию в Европу и страны Африки. Экспорт нашей продукции принесет стране дополнительную валюту. Отметим, что в настоящее время 100% автомобильных масел, используемых в стране, импортного производства".

М. Рафиев отметил, что с 1 февраля все водители смогут приобрести моторные масла Technol в автомобильных магазинах.

Компания намерена производить до 200 тонн продукции ежедневно.

Он сообщил, что в компании производится продукция свыше 60 наименований - моторные масла для грузовых и легковых автомобилей, мотоциклов, трансмисионные и промышленные масла. В компании работают около 50 человек.

По его словам, стоимость этой продукции по сравнению с зарубежными маслами будет дешевле на более чем 50%: "Наша продукция будет конкурентоспособной как в плане качества, так и в плане стоимости. Местное производство влияет на низкую стоимость продукции. На счет качества - наши лаборатории оснащены приборами производства Великобритании, Германии, Японии. Они позволяют нам проверить качество продукции и вывести на рынок более качественную продукцию. Используемое нами сырье и примеси принадлежат ведущим мировым компаниям, поэтому мы уверены в качестве продукции. Хочу также отметить, что используемое в производстве масел Technol сырье утверждено такими ведущими европейскими производителями автомобильных двигателей, как компании Ford, Peugeot, Citroen, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz, Porsche, Opel, Renault, General Motors, Volvo, IVECO, Man и т.д.

М. Рафиев подчеркнул, что завод на 100% построен на частные инвестиции. По его словам, в строительстве завода не была использована кредитная линия.

Завотделом министерства экономики Мурад Абдуллаев на церемонии открытия завода заявил, что заботу государства можно увидеть на примере Technol: "Сегодня в Азербайджане открылась еще одна производительная отрасль и на рынок вошло предприятие, производящее новую продукцию. Открылись новые рабочие места".

Представитель министерства подчеркнул, что компания Technol воспользовалась "Документом поощрения инвестиций", созданным по распоряжению президента Азербайджана: "Компания, получившая "Документ поощрения инвестиций", освобождается от НДС и таможенных пошлин на импортируемое в страну оборудование".