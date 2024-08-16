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Азербайджан будет экспортировать грузовые автомобили в соседние страны

Азербайджан будет экспортировать грузовые автомобили в соседние страны Грузовые автомобили марки Iveco азербайджанского производства будут экспортироваться в Россию, Грузию, Иран и Туркменистан.
Промышленность
16 августа 2024 г. 11:51
Азербайджан будет экспортировать грузовые автомобили в соседние страны

Грузовые автомобили марки Iveco азербайджанского производства будут экспортироваться в Россию, Грузию, Иран и Туркменистан.

Как сообщает Report, об этом сказал резидент Сумгайытского химического промышленного парка, учредитель ООО Az-Tex-Import Самир Ибадуллаев.

По его словам, строительные работы на предприятии, где в течение года будут производиться 100 единиц малотоннажных, среднетоннажных и крупнотоннажных грузовых автомобилей, близятся к завершению:

"В ближайшие месяцы на предприятии начнется установка оборудования. Инвестиционная стоимость предприятия, на котором постоянной работой будут обеспечены 90 человек, составляет 19,2 млн манатов. 6 млн манатов из этих средств уже израсходовано".

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Версия на английском языке Azerbaijan to export locally produced Iveco trucks to neighboring countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qonşu ölkələrə yük avtomobilləri ixrac edəcək

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