Азербайджан будет экспортировать грузовые автомобили в соседние страны

Грузовые автомобили марки Iveco азербайджанского производства будут экспортироваться в Россию, Грузию, Иран и Туркменистан.

Грузовые автомобили марки Iveco азербайджанского производства будут экспортироваться в Россию, Грузию, Иран и Туркменистан.

Как сообщает Report, об этом сказал резидент Сумгайытского химического промышленного парка, учредитель ООО Az-Tex-Import Самир Ибадуллаев.

По его словам, строительные работы на предприятии, где в течение года будут производиться 100 единиц малотоннажных, среднетоннажных и крупнотоннажных грузовых автомобилей, близятся к завершению:

"В ближайшие месяцы на предприятии начнется установка оборудования. Инвестиционная стоимость предприятия, на котором постоянной работой будут обеспечены 90 человек, составляет 19,2 млн манатов. 6 млн манатов из этих средств уже израсходовано".