Azer Gold увеличил добычу золота

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В связи с оптимизацией операционных процессов со стороны ЗАО Azer Gold, в добыче золота зафиксирован значительный рост.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Azer Gold.

За первые десять месяцев 2018 года добыча золота составила 36 632 унции, тем самым превысив прошлогодние показатели. В целом, Azer Gold до конца текущего года планирует добычу 45 тыс. унций золота, что на 33% превышает аналогичные показатели за прошлый год. На данный момент работы по добыче осуществляются в соответствии с планом.

C целью увеличения запасов эксплуатируемых участков и введения в эксплуатацию новых месторождений осуществляются широкомасштабные геолого-разведочные работы.

На данный момент завершено бурение 32 разведочных скважин с общей глубиной 6 тыс. метров, осуществляемое в целях повышения запасов сульфидных руд месторождения Човдар Дашкесанского района. Собранная в рамках разведочных работ информация будет использована международной консалтинговой компанией Micon International в разработке технико-экономического обоснования проекта.

Начиная с июня текущего года, на основе полученных положительных результатов c потенциально перспективного участка Агйохуш, обнаруженного геологами Azer Gold, осуществляются контрольно-оценочные буровые работы.

На участке Нарчала-Агйохуш, расположенном на дальних флангах месторождения Човдар ведутся геофизические работы. На участке Кяпяз, расположенном на территории Гёйгёльского района наземные геофизические исследования будут осуществлены в следующем году.

С целью проведения совместных буровых работ на золотоносном участке Тюлаллар, расположенном на территории Гёйгёльского района, подписан договор с министерством экологии и природных ресурсов и уже ведутся буровые работы.

На расположенном на территории Нахчыванской АР золотоносном и перспективным на медь участке Ортакенд-Ханага также с июля ведутся интенсивные буровые работы.

До конца текущего года со стороны влиятельной международной консалтинговой компании SRK Consulting будет подготовлен предварительный оценочный документ по расположенному в Балакенском районе и обладающему стратегическим значением не только для Азербайджана, но и для Европы, полиметаллическому месторождению Филизчай. На данный момент рассматриваются перспективы разработки близлежащих месторождений Мазымчай, Катсдаг и других в рамках проекта Филизчай.

Введение в эксплуатацию новых месторождений позволит значительно увеличить объемы добычи в ближайшие годы. По предварительным оценкам, только эксплуатация месторождения Филизчай, а также оксидной и сульфидной фаз месторождения Човдар принесет экономике страны доход в размере более 10 млрд манатов.