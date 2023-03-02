Автомобили Ford смогут возвращаться в салон при неоплате покупателем кредита

Корпорация Ford намерена запатентовать систему, которая в будущем позволит автономным автомобилям самостоятельно возвращаться в автосалон, если их владельцы не выплатят кредит за машину.

Корпорация Ford намерена запатентовать систему, которая в будущем позволит автономным автомобилям самостоятельно возвращаться в автосалон, если их владельцы не выплатят кредит за машину.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Times, по информации которой документы на соответствующее изобретение были поданы в патентное ведомство Соединенных Штатов.

Как говорится в статье, компания планирует сделать максимально некомфортной жизнь водителю, который не произведет выплату по автокредиту или по договору о лизинге автотранспортного средства. В рамках "многошаговой процедуры удержания" автомобиль начнет посылать водителю сигналы через свою информационно-развлекательную систему с требованием погасить задолженность. На следующем этапе планируется, что автомобиль отключит систему спутниковой навигации, колонки, кондиционер с целью "создания определенного уровня дискомфорта".

Если владелец машины проигнорирует и эти меры воздействия, тогда каждый раз, когда он будет садиться за руль, будет активирована звуковая система, которая начнет издавать "непрекращающийся и неприятный звук", цитирует издание заявление компании. В дальнейшем машина начнет блокировать владельцу возможность ездить, куда он хочет, однако будет продолжать разрешать ему совершать путь на работу и обратно. Такое исключение будет сделано для того, чтобы автолюбитель не терял в заработке, а возможность погашения кредита не становилась еще более призрачной.

Если же владелец авто выдержит все эти испытания и не прислушается к предупреждениям, тогда автомобиль сам вернется в автосалон или на свалку для утилизации, если система сочтет, что он уже слишком изношен.