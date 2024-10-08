Авиабомба азербайджанского производства с лазерным наведением ASELSAN успешно поразила условную цель

Разработанная Министерством оборонной промышленности Азербайджана авиационная бомба QFAB-250 LG, оснащенная комплектом лазерного наведения LGK (Laser Guidance Kit), разработанного турецкой компанией ASELSAN, с высокой точностью поразила условную цель.

Разработанная Министерством оборонной промышленности Азербайджана авиационная бомба QFAB-250 LG, оснащенная комплектом лазерного наведения LGK (Laser Guidance Kit), разработанного турецкой компанией ASELSAN, с высокой точностью поразила условную цель.

Как передает Report , об этом сообщается на странице оборонной корпорации в социальной сети.

"Сотрудничество в области технологий. Разработанная Министерством оборонной промышленности Азербайджана бомба QFAB-250 LG с высокой точностью поразила цель с помощью LGK, разработанного ASELSAN", - говорится в публикации.

Отметим, что компания ASELSAN является ведущей корпорацией оборонной промышленности Турции. Ее основная деятельность заключается в исследовании, разработке и производстве передовой военной продукции для воздушных, сухопутных и морских сил. Компания является одним из основных подрядчиков Вооруженных сил Турции.