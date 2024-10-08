О нас

Авиабомба азербайджанского производства с лазерным наведением ASELSAN успешно поразила условную цель

Авиабомба азербайджанского производства с лазерным наведением ASELSAN успешно поразила условную цель Разработанная Министерством оборонной промышленности Азербайджана авиационная бомба QFAB-250 LG, оснащенная комплектом лазерного наведения LGK (Laser Guidance Kit), разработанного турецкой компанией ASELSAN, с высокой точностью поразила условную цель.
Промышленность
8 октября 2024 г. 22:31
Авиабомба азербайджанского производства с лазерным наведением ASELSAN успешно поразила условную цель

Разработанная Министерством оборонной промышленности Азербайджана авиационная бомба QFAB-250 LG, оснащенная комплектом лазерного наведения LGK (Laser Guidance Kit), разработанного турецкой компанией ASELSAN, с высокой точностью поразила условную цель.

Как передает Report, об этом сообщается на странице оборонной корпорации в социальной сети.

"Сотрудничество в области технологий. Разработанная Министерством оборонной промышленности Азербайджана бомба QFAB-250 LG с высокой точностью поразила цель с помощью LGK, разработанного ASELSAN", - говорится в публикации.

Отметим, что компания ASELSAN является ведущей корпорацией оборонной промышленности Турции. Ее основная деятельность заключается в исследовании, разработке и производстве передовой военной продукции для воздушных, сухопутных и морских сил. Компания является одним из основных подрядчиков Вооруженных сил Турции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MSN-in hazırladığı bombası ASELSAN-ın lazer dəsti ilə hədəfi yüksək dəqiqliklə vurub

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
7 октября 2024 г. 08:23
В Иране вновь произошло землетрясение 
В Иране вновь произошло землетрясение 
4 октября 2024 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi