ASK Tütün уменьшила уставный капитал еще на 1 млн манатов

ООО ASK Tütün, принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK), объявило об уменьшении уставного капитала еще на 1 млн манатов или 37,8% - с 2 648 675 манатов до 1 648 675 манатов.

ООО ASK Tütün, принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK), объявило об уменьшении уставного капитала еще на 1 млн манатов или 37,8% - с 2 648 675 манатов до 1 648 675 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Компания "ASK Tütün" в марте этого года уменьшила уставный капитал на 1,5 млн манатов или на 36,2% с 4 148 675 манатов до 2 648 675 манатов.

Отметим, что "ASK Tütün" была создана в 2021 году в результате реорганизации ООО "Аграрно-промышленный комплекс "Azərtütün", принадлежащего корпорации.