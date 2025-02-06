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АРЭЗ: 10 новых предприятий инвестировали около 49 млн манатов

АРЭЗ: 10 новых предприятий инвестировали около 49 млн манатов Общий объем инвестиций 10 предприятий, начавших деятельность в прошлом году в промышленных зонах под управлением Агентства развития экономических зон (АРЭЗ), достиг 48,6 млн манатов, создано 389 постоянных рабочих мест.
Промышленность
6 февраля 2025 г. 11:14
АРЭЗ: 10 новых предприятий инвестировали около 49 млн манатов

Общий объем инвестиций 10 предприятий, начавших деятельность в прошлом году в промышленных зонах под управлением Агентства развития экономических зон (АРЭЗ), достиг 48,6 млн манатов, создано 389 постоянных рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления АРЭЗ Сеймур Адыгёзалов.

По его словам, данные предприятия занимаются выпуском различных строительных материалов, обуви, железнодорожной техники, электротехнической и другой продукции.

"Особую гордость вызывает тот факт, что большинство новых предприятий находится в Агдамском промышленном парке", - подчеркнул Адыгёзалов.

Он добавил, что в промышленных зонах 152 субъектам предпринимательства с инвестиционным портфелем в 7,9 млрд манатов был предоставлен статус резидента, а 10 предпринимателям - статус нерезидента: "Предприниматели инвестировали в промышленные зоны 6,9 млрд манатов, начали деятельность 84 предприятия, создано более 10 700 постоянных рабочих мест. На следующем этапе в рамках действующих проектов планируется дополнительно инвестировать в промышленные зоны более 1 млрд манатов и создать более 8 тыс. постоянных рабочих мест".

Адигёзалов отметил, что с 2015 по 2024 годы в промышленных зонах реализована продукция на сумму 15,4 млрд манатов, из них экспортированы товары на 4,9 млрд манатов. "Также в 2024 году в промышленных зонах осуществлены продажи на сумму 3,3 млрд манатов, из них 1 млрд манатов пришелся на экспорт", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке IZİA: Yeni fəaliyyətə başlayan 10 müəssisə 49 milyon manata yaxın investisiya yatırıb

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