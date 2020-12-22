Apple планирует начать выпуск беспилотных автомобилей

Компания занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года — речь идет о проекте Titan

Компания Apple собирается в 2024 году начать производство беспилотных автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, в них могут быть использованы аккумуляторы, созданные по собственной технологии.

Как пишет агентство, Apple занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года — речь идет о проекте Titan («Титан»). Концепция этого проекта пересматривалась. Компания планировала сосредоточиться на программном обеспечении, но позднее отказалась от этой идеи. Apple намерена создать автомобиль для массового потребителя, более детально планы компании не разглашаются.

По словам одного из источников, Apple сосредоточила усилия на разработке аккумулятора собственной конструкции, которая может снизить стоимость батареи и быть более энергоемкой.

Компания Apple свои планы комментировать не стала.