О нас
Report Georgia
Аудио новости

Apple планирует начать выпуск беспилотных автомобилей

Apple планирует начать выпуск беспилотных автомобилей Компания занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года — речь идет о проекте Titan
Промышленность
22 декабря 2020 г. 10:37
Apple планирует начать выпуск беспилотных автомобилей

Компания Apple собирается в 2024 году начать производство беспилотных автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, в них могут быть использованы аккумуляторы, созданные по собственной технологии.

Как пишет агентство, Apple занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года — речь идет о проекте Titan («Титан»). Концепция этого проекта пересматривалась. Компания планировала сосредоточиться на программном обеспечении, но позднее отказалась от этой идеи. Apple намерена создать автомобиль для массового потребителя, более детально планы компании не разглашаются.

По словам одного из источников, Apple сосредоточила усилия на разработке аккумулятора собственной конструкции, которая может снизить стоимость батареи и быть более энергоемкой.

Компания Apple свои планы комментировать не стала.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Apple wants to build its first car in 2024

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
19 декабря 2020 г. 17:57
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi