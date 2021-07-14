Anglo-Asian Mining увеличила производство слитков золота почти на 10%

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, назвала доходы от продажи золотых слитков в первом полугодии года.

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, назвала доходы от продажи золотых слитков в первом полугодии года.

Как сообщает Report, в первой половине этого года компания реализовала 13 947 унций золотых слитков.

В первом полугодии 2020 года объем золотых слитков, произведенных компанией, составил 12 743 унции, что на 9,45% больше показателя годом ранее.

Средняя цена каждой проданной унции золота за первое полугодие этого года составила 1 808 долларов. В первой половине 2020 года эта цифра составила 1 713 долларов, что на 95 долларов или на 5,54% больше, чем годом ранее.

Компания также обнародовала прогноз добычи на 2021 год. В этом году ожидается добыча 48 000-54 000 унций золота и 2 500-2 800 тонн меди.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.