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Anglo-Asian Mining увеличила производство слитков золота почти на 10%

Anglo-Asian Mining увеличила производство слитков золота почти на 10% Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, назвала доходы от продажи золотых слитков в первом полугодии года.
Промышленность
14 июля 2021 г. 13:53
Anglo-Asian Mining увеличила производство слитков золота почти на 10%

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, назвала доходы от продажи золотых слитков в первом полугодии года.

Как сообщает Report, в первой половине этого года компания реализовала 13 947 унций золотых слитков.

В первом полугодии 2020 года объем золотых слитков, произведенных компанией, составил 12 743 унции, что на 9,45% больше показателя годом ранее.

Средняя цена каждой проданной унции золота за первое полугодие этого года составила 1 808 долларов. В первой половине 2020 года эта цифра составила 1 713 долларов, что на 95 долларов или на 5,54% больше, чем годом ранее.

Компания также обнародовала прогноз добычи на 2021 год. В этом году ожидается добыча 48 000-54 000 унций золота и 2 500-2 800 тонн меди.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.

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Версия на азербайджанском языке "Anglo-Asian Mining” qızıl külçələrinin istehsalını 10 %-dək artırıb

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