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Anglo-Asian Mining увеличила добычу серебра на 82%

Anglo-Asian Mining увеличила добычу серебра на 82% Британская компания Anglo Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, добыла 16 740 унций в золотом эквиваленте на контрактной территории "Гедабек" во втором квартале текущего года.
Промышленность
14 июля 2021 г. 12:36
Anglo-Asian Mining увеличила добычу серебра на 82%
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Британская компания Anglo Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, добыла 16 740 унций в золотом эквиваленте на контрактной территории "Гедабек" во втором квартале текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании, это на 8,5% больше, чем в первом квартале этого года. В первом квартале 2021 года добыта 15 431 унция в золотом эквиваленте.

Во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства увеличился на 17%. Во втором полугодии 2020 года эта цифра составила 14 301 унцию в золотом эквиваленте.

Доходы увеличились на 13,7 млн долларов США и достигли 36,6 млн долларов к концу июня этого года.

Во втором квартале этого года компания добыла 12 342 унции золота. Это на 2,55% больше, чем во втором квартале 2020 года.

За этот период британская компания произвела 695 тонн меди, что на 7,25% больше, чем годом ранее.

Производство серебра компанией выросло на 81,8% и составило 43 566 унций.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.

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Версия на азербайджанском языке "Anglo-Asian Mining” Azərbaycanda gümüş istehsalını 82 % artırıb

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