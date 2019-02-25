Британская компания потратила 4,5 млн долларов на георазведку драгметаллов в Азербайджане

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, инвестировала 4,5 млн долларов в геологоразведочные работы на драгметаллы в прошлом году.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.