Anglo Asian Mining планирует начать добычу руды в Карабахе во второй половине 2025 года

Anglo Asian Mining планирует начать добычу руды в Карабахе во второй половине 2025 года

Британская компания Anglo Asian Mining Plc. (AAM), занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, планирует во второй половине 2025 года начать добычу на медно-молибденовом руднике "Демирли" в Карабахском экономическом районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании.

“AAM в 2024 году получила доступ к руднику Демирли, который обладает значительным потенциалом, и в настоящее время работает над возобновлением производства. Рудник будет введен в эксплуатацию во второй половине 2025 года, и он уже включен в стратегический план роста AAM”, - говорится в сообщении компании.

Компания сообщает, что на Демирли были выявлены запасы меди, достаточные для обоснования возобновления производства.

“Для возобновления работы необходимо преодолеть различные технические и логистические проблемы, включая обеспечение полной работоспособности рудника и завода, а также создание надёжной системы хранения хвостов. Демирли - это заброшенный участок, который был намеренно поврежден [в период армянской оккупации], и, как и следовало ожидать, возникают непредвиденные трудности. Однако AAM уверена, что производство может быть возобновлено во второй половине следующего года”, - отмечается в информации.

Ранее компания сообщала, что планирует возобновить производство на данном промысловом комплексе в течение 2025 года.

AAM также сообщила, что в 2028 году планирует ввести в эксплуатацию рудники Хархар и Гарадаг.

Anglo Asian Mining ведет добычу драгоценных металлов на контрактных площадях Гедабек и Гоша. Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining Plc. - 49%. В настоящее время AAM владеет правами на разработку восьми контрактных площадей в Азербайджане.