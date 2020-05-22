Anglo-Asian Mining объявил о планах по разработке месторождений золота

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, проводит работу по определению запасов и началу добычи на пяти новых участках, где были обнаружены залежи золота и меди.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленной стратегии компании.

Отмечено, что это участки "Авшанджлы-1", "Авшанджлы-3","Гилар", "Угур" и "Зафар". Участки на контрактной площади "Гедабек" охватывают территорию в 300 кв. км.

До конца 2020 года будут проведены разведочные работы для определения запасов потенциальных месторождений "Авшанджлы-1" и "Авшанджлы-3", расположенных на северо-востоке контрактной площади "Гедабек", в 6,5 км от существующих установок компании. "Авшанджлы-1" богат залежами золота, "Авшанджлы-3" – меди. Если разведка будет успешной, то во II и III кварталах 2022 года может начаться добыча на "Афшанджлы-1", а в III квартале – на "Авшанджлы-3".

На другом потенциальном золотоносном месторождении, расположенном вблизи "Афшанджлы-1", планируется провести разведку до конца 2021 года. А добычу здесь планируется начать в I квартале 2023 года.

Разведочные работы на участке "Угур" с предполагаемыми запасами меди, расположенном в нескольких сотнях метров к юго-востоку от одноименного месторождения, планируется провести в 2020-2021 годах, а начало добычи предположительно придется на I квартал 2023 года.

Разведочные работы на участке "Зафар" продлятся дольше из-за залежей в более глубоких слоях, добыча предположительно начнется в 2025 году.