Anglo Asian Mining начала полномасштабную добычу на золоторудном месторождении Гилар

Британская компания Anglo Asian Mining Plc. (AAM), занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, 19 мая объявила о начале полномасштабной добычи на золотоносном месторождении Гилар, расположенном в Дашкесанском районе.

Британская компания Anglo Asian Mining Plc. (AAM), занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, 19 мая объявила о начале полномасштабной добычи на золотоносном месторождении Гилар.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление компании.

“В настоящее время добыча ведется на Зоне 4. Сначала руда будет перерабатываться методом агитационного выщелачивания для извлечения золота в виде сплава Доре, затем - методом флотации для получения медного концентрата. Компания планирует добывать около 2 тыс. тонн руды в день”, - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что Гилар является важным активом в контексте перехода Anglo Asian Mining к производству меди среднего уровня.

Ожидается, что после постепенного наращивания объемов добыча на руднике достигнет 50–60 тыс. тонн руды в месяц.

“Мы рады сообщить о начале полномасштабной добычи на Гилар. С запасами более 54 тыс. тонн меди и 255 тыс. унций золота, Гилар сыграет ключевую роль в нашей стратегии перехода к производству меди среднего уровня”, - заявил генеральный директор Anglo Asian Mining Реза Везири, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, добыча первой руды на Гилар началась в марте текущего года. Запасы Зоны 4 оцениваются в 2,4 млн тонн руды с содержанием меди 1,47% и золота 1,78 г/т. В целом, в 2025 году AAM рассчитывает добыть на Гиларе около 400 тыс. тонн руды.

Месторождение Гилар расположено на контрактной территории Гедабек, примерно в 7 км от перерабатывающего комплекса компании.

Согласно стандарту JORC, общие минеральные ресурсы месторождения оцениваются в 54 тыс. тонн меди и 255 тыс. унций золота.

Согласно стратегическому плану развития, AAM намерена к 2029 году трансформироваться в многопрофильного производителя меди и золота среднего уровня. К этому времени медь станет основным продуктом компании, с прогнозируемым производством на уровне 50–55 тыс. тонн в медном эквиваленте в год. Компания планирует достичь этих показателей за счет ввода в эксплуатацию четырех новых рудников в период с 2025 по 2029 год - на месторождениях Зафар, Гилар, Хархар и Гарадаг.

Anglo Asian Mining осуществляет добычу драгоценных металлов на контрактных территориях Кедабек и Гоша. Контракт PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений.

Азербайджан, представляемый в контракте ЗАО "AzerGold", владеет 51%, доля AAM составляет 49%. На сегодняшний день компания владеет правами на разработку восьми контрактных площадей в Азербайджане.