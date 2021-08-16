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Anglo Asian Mining может увеличить добычу в Азербайджане

Anglo Asian Mining может увеличить добычу в Азербайджане Anglo Asian Mining Plc огласила предварительные данные о запасах полезных ископаемых на полиметаллическом месторождении "Зафар"
Промышленность
16 августа 2021 г. 19:31
Anglo Asian Mining может увеличить добычу в Азербайджане

Британская компания Anglo Asian Mining Plc (ААМ), занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, огласила предварительные данные о запасах полезных ископаемых на полиметаллическом месторождении "Зафар".

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, месторождение содержит 51 тысячу метрических тонн меди, 82 тысячи унций золота и 40 тысяч тонн цинка.

Как отметил глава AAM Реза Везири, полная оценка запасов завершится до конца этого года.

В свою очередь, по словам вице-президента компании Стивена Уэстхеда, добыча на месторождении должна начаться в 2023 году.

"Результаты бурения на месторождении "Зафар" воодушевляют и позволяют повысить ресурсы, запасы и в итоге - добычу металлов компанией", - отметил он.

Anglo Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.

Месторождение "Зафар" было открыто в начале этого года. Оно расположено в 1,5 километрах от перерабатывающих мощностей компании в Гедабеке.

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Версия на английском языке Anglo Asian Mining may increase production in Azerbaijan 

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