Anglo Asian Mining может привлечь кредит для выполнения своих обязательств

Anglo Asian Mining может привлечь кредит для выполнения рекомендаций международной мониторинговой компании Micon, подготовленных на основе результатов мониторинга в области отходов в селе Союдлю Гедабекского района.

Anglo Asian Mining может привлечь кредит для выполнения рекомендаций международной мониторинговой компании Micon, подготовленных на основе результатов мониторинга в области отходов в селе Союдлю Гедабекского района.

Об этом, отвечая на вопрос командированного в Союдлю корреспондента Report, сказал генеральный директор занимающейся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане компании Anglo-Asian Mining PLC Реза Вазири.

Он отметил, что хотя компания всегда работала с прибылью, в результате недавних событий она понесла ущерб в размере около 19 миллионов долларов США: "Для нас важно выполнить эти обязательства. Мы можем обратиться в банки в связи с ситуацией, они нам доверяют в вопросе кредитов".