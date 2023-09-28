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Anglo Asian Mining может привлечь кредит для выполнения своих обязательств

Anglo Asian Mining может привлечь кредит для выполнения своих обязательств Anglo Asian Mining может привлечь кредит для выполнения рекомендаций международной мониторинговой компании Micon, подготовленных на основе результатов мониторинга в области отходов в селе Союдлю Гедабекского района.
Промышленность
28 сентября 2023 г. 17:18
Anglo Asian Mining может привлечь кредит для выполнения своих обязательств

Anglo Asian Mining может привлечь кредит для выполнения рекомендаций международной мониторинговой компании Micon, подготовленных на основе результатов мониторинга в области отходов в селе Союдлю Гедабекского района.

Об этом, отвечая на вопрос командированного в Союдлю корреспондента Report, сказал генеральный директор занимающейся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане компании Anglo-Asian Mining PLC Реза Вазири.

Он отметил, что хотя компания всегда работала с прибылью, в результате недавних событий она понесла ущерб в размере около 19 миллионов долларов США: "Для нас важно выполнить эти обязательства. Мы можем обратиться в банки в связи с ситуацией, они нам доверяют в вопросе кредитов".

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Версия на английском языке Anglo Asian Mining may take out a loan to fulfill its obligations
Версия на азербайджанском языке "Anglo Asian Mining" öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün kredit cəlb edə bilər

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