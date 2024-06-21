АММ оценивает неразработанные запасы золота на контрактных участках в Азербайджане в 400 тыс. унций

Британская золотодобывающая компания Anglo-Asian Mining Plc. (ААМ) оценивает неразработанные запасы золота на контрактных участках в Азербайджане более, чем в 400 тыс. унций.

Британская золотодобывающая компания Anglo-Asian Mining Plc. (ААМ) оценивает неразработанные запасы золота на контрактных участках в Азербайджане более, чем в 400 тыс. унций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на материалы ААМ.

“Неразработанные ресурсы [контрактных участков] в Азербайджане составляют более 400 тыс. унций золота и свыше 700 тыс. тонн меди. В рамках стратегии развития, охватывающей 2024 - 2028гг в эксплуатацию последовательно будут 4 новых рудника – Гилар, Хархар, Гарадаг и Зафар”, - отмечает компания.

По данным ААМ, компания рассчитывает на то, что медь, являющаяся важнейшим металлом для энергоперехода и достижения нулевого уровня углеводородных выбросов, к 2026 году станет ее основной продукцией производства.

«С 2028 года компания планирует довести производство меди в примерно до 36 тыс. тонн в год», - говорится в информации.

Напомним, что Anglo Asian Mining в настоящее время добычу драгметаллов осуществляет с контрактных площадей Гедабек и Гоша. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 8 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51 %, Anglo Asian Mining PLC - 49 %.