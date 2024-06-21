О нас

АММ оценивает неразработанные запасы золота на контрактных участках в Азербайджане в 400 тыс. унций

АММ оценивает неразработанные запасы золота на контрактных участках в Азербайджане в 400 тыс. унций Британская золотодобывающая компания Anglo-Asian Mining Plc. (ААМ) оценивает неразработанные запасы золота на контрактных участках в Азербайджане более, чем в 400 тыс. унций.
Промышленность
21 июня 2024 г. 15:09
АММ оценивает неразработанные запасы золота на контрактных участках в Азербайджане в 400 тыс. унций

Британская золотодобывающая компания Anglo-Asian Mining Plc. (ААМ) оценивает неразработанные запасы золота на контрактных участках в Азербайджане более, чем в 400 тыс. унций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на материалы ААМ.

“Неразработанные ресурсы [контрактных участков] в Азербайджане составляют более 400 тыс. унций золота и свыше 700 тыс. тонн меди. В рамках стратегии развития, охватывающей 2024 - 2028гг в эксплуатацию последовательно будут 4 новых рудника – Гилар, Хархар, Гарадаг и Зафар”, - отмечает компания.

По данным ААМ, компания рассчитывает на то, что медь, являющаяся важнейшим металлом для энергоперехода и достижения нулевого уровня углеводородных выбросов, к 2026 году станет ее основной продукцией производства.

«С 2028 года компания планирует довести производство меди в примерно до 36 тыс. тонн в год», - говорится в информации.

Напомним, что Anglo Asian Mining в настоящее время добычу драгметаллов осуществляет с контрактных площадей Гедабек и Гоша. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 8 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51 %, Anglo Asian Mining PLC - 49 %.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке AMM estimates undeveloped gold reserves in contract areas in Azerbaijan at 400,000 ounces

Другие новости из категории

Британская AAM планирует добыть свыше 3 тыс. унций золота с месторождения на западе Азербайджана
Британская AAM планирует добыть свыше 3 тыс. унций золота с месторождения на западе Азербайджана
21 июня 2024 г. 12:42
Производство стройматериалов в Азербайджане выросло почти на 39%
Производство стройматериалов в Азербайджане выросло почти на 39%
20 июня 2024 г. 14:05
Премьер-министр Кыргызстана рассказал о горнорудном потенциале страны
Премьер-министр Кыргызстана рассказал о горнорудном потенциале страны
19 июня 2024 г. 08:57
В Азербайджане производство сливочного масла выросло на 2%
В Азербайджане производство сливочного масла выросло на 2%
18 июня 2024 г. 17:45
Азербайджан увеличил производство сливок, сметаны, сыра и творога
Азербайджан увеличил производство сливок, сметаны, сыра и творога
18 июня 2024 г. 17:20
В Азербайджане производство фруктовых соков выросло на 6%
В Азербайджане производство фруктовых соков выросло на 6%
18 июня 2024 г. 16:45
В Азербайджане производство колбасы выросло на 10% 
В Азербайджане производство колбасы выросло на 10% 
18 июня 2024 г. 16:00
Азербайджан сократил расходы на импорт мебели более чем на 4%
Азербайджан сократил расходы на импорт мебели более чем на 4%
17 июня 2024 г. 16:03
ITIF: США отстают от Китая на 15 лет в области развития ядерной энергетики
ITIF: США отстают от Китая на 15 лет в области развития ядерной энергетики
17 июня 2024 г. 12:27
В Азербайджане произведено около 800 кг золота в этом году
В Азербайджане произведено около 800 кг золота в этом году
15 июня 2024 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi