Лукашенко: Беларусь и Азербайджан готовы значительно расширить промкооперацию

Беларусь и Азербайджан готовы значительно расширить сотрудничество в области промышленности.

Беларусь и Азербайджан готовы значительно расширить сотрудничество в области промышленности.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Мы обсудили все вопросы, закрытых тем не было. Это не только техника МТЗ - совместное производство, но и совместное производство мазовской техники, пожарной техники. Производство лифтового оборудования (старые лифты в советских домах надо менять) - мы сохранили это производство и готовы здесь с нашими азербайджанскими друзьями производить эту технику", - заявил Александр Лукашенко.