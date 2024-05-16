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Лукашенко: Беларусь и Азербайджан готовы значительно расширить промкооперацию

Лукашенко: Беларусь и Азербайджан готовы значительно расширить промкооперацию Беларусь и Азербайджан готовы значительно расширить сотрудничество в области промышленности.
Промышленность
16 мая 2024 г. 15:15
Лукашенко: Беларусь и Азербайджан готовы значительно расширить промкооперацию

Беларусь и Азербайджан готовы значительно расширить сотрудничество в области промышленности.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Мы обсудили все вопросы, закрытых тем не было. Это не только техника МТЗ - совместное производство, но и совместное производство мазовской техники, пожарной техники. Производство лифтового оборудования (старые лифты в советских домах надо менять) - мы сохранили это производство и готовы здесь с нашими азербайджанскими друзьями производить эту технику", - заявил Александр Лукашенко.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: Belarus və Azərbaycan sənaye sahəsində əməkdaşlığı əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirməyə hazırdır

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