Airbus поставил заказчикам в прошлом году 766 самолетов

Европейский производитель самолетов Airbus в 2024 году поставил 766 коммерческих самолетов 86 заказчикам.

Европейский производитель самолетов Airbus в 2024 году поставил 766 коммерческих самолетов 86 заказчикам.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, самым популярным продуктом стало семейство A320: было поставлено 602 самолета, что превышает показатель в 571 поставку, зарегистрированный в 2023 году.

"Что касается поставок, мы сохранили наш вектор и отметили несколько знаковых первых достижений. К ним относятся первый в истории A321XLR, а также первые поставки A330neo и A350 нескольким клиентам по всему миру", — сказал генеральный директор подразделения коммерческих самолетов Кристиан Шерер.

Компания планирует опубликовать финансовые результаты за 2024 год 20 февраля.