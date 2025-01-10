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Airbus поставил заказчикам в прошлом году 766 самолетов

Airbus поставил заказчикам в прошлом году 766 самолетов Европейский производитель самолетов Airbus в 2024 году поставил 766 коммерческих самолетов 86 заказчикам.
Промышленность
10 января 2025 г. 04:17
Airbus поставил заказчикам в прошлом году 766 самолетов

Европейский производитель самолетов Airbus в 2024 году поставил 766 коммерческих самолетов 86 заказчикам.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, самым популярным продуктом стало семейство A320: было поставлено 602 самолета, что превышает показатель в 571 поставку, зарегистрированный в 2023 году.

"Что касается поставок, мы сохранили наш вектор и отметили несколько знаковых первых достижений. К ним относятся первый в истории A321XLR, а также первые поставки A330neo и A350 нескольким клиентам по всему миру", — сказал генеральный директор подразделения коммерческих самолетов Кристиан Шерер.

Компания планирует опубликовать финансовые результаты за 2024 год 20 февраля.

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