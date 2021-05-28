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Airbus планирует увеличить производство лайнеров

Airbus планирует увеличить производство лайнеров Европейский концерн Airbus ожидает постепенного восстановления рынка коммерческих самолетов к допандемическому уровню в 2023-2025 годах.
Промышленность
28 мая 2021 г. 11:56
Airbus планирует увеличить производство лайнеров

Европейский концерн Airbus ожидает постепенного восстановления рынка коммерческих самолетов к допандемическому уровню в 2023-2025 годах.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", драйвером восстановления компания считает сегмент узкофюзеляжных лайнеров.

«Рынок гражданской авиации начинает постепенно восстанавливаться до уровней, наблюдавшихся перед пандемией COVID-19, — отметил гендиректор Airbus Гийом Фори. — Поэтому мы хотим предоставить нашим поставщикам четкое видение того, как мы хотим обеспечить потребности рынка».

Говоря о планах по производству лайнеров линейки A320, компания подтвердила план по выпуску 45 таких машин в четвертом квартале 2021 года и призвала поставщиков готовиться к повышению производства до 64 во втором квартале 2023 года: К началу 2024 года компания намерена увеличить квартальное производство до 70 лайнеров линейки А320, а к 2025 году — до 75.

В линейке А220 компания намерена повысить производство с нынешних пяти самолетов в месяц до шести к началу 2022 года, а к 2025 году — до 14. В линейке А350 увеличение производства запланировано с нынешних пяти самолетов в месяц до шести к осени 2022 года.

Заявление Airbus о восстановлении рынка и планах увеличения производства было с оптимизмом воспринято инвесторами — акции Airbus подорожали во Франкфурте на 7%, акции Boeing на внебиржевых торгах Нью-Йоркской фондовой биржи — на 2,3%.

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Версия на английском языке Airbus eyes increasing production

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