АГУНП планирует выпускать продукцию под брендом Made in Azerbaijan к концу года - ОБНОВЛЕНО

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Первая новость опубликована в 13:22

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) планирует организовать производство по ряду проектов и вывести продукцию на рынок под брендом Made in Azerbaijan уже до конца 2017 года.

Как сообщает Report, об этом сказал ректор АГУНП, профессор Мустафа Бабанлы на открытии Лазерного центра и II Фестиваля стартапов и инноваций в университете.

"До сих пор в Центре стартапов и инноваций eazi START АГУНП были разработаны десятки проектов. Своеобразие представленных на фестивале 20 проектов заключается в создании их прототипов. АГУНП планирует организовать производство по ряду проектов и вывести продукцию на рынок под брендом Made in Azerbaijan уже до конца 2017 года", - подчеркнул ректор.

Отметим, что Лазерный центр открыл министр образования Микаил Джаббаров. На первоначальном этапе он будет функционировать как учебный центр, где студенты получат знания в этой области. После усвоения ими теоретических знаний здесь будет осуществляться ремонт и реконструкция оборудования, используемого в различных отраслях экономики и промышленности. В то же время здесь планируется организовать производство лазерных насадок.

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Выступая на мероприятии, министр образования М. Джаббаров отметил, что реализация стартапов в университетах создает новые возможности для молодежи и самих вузов: "Мы воспринимаем это как инвестиции в будущее Азербайджана. Сейчас мы вместе с вузами находимся в начале этого пути и должны выступать на единой национальной платформе".

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде в своем выступлении на фестивале подчеркнул, что ИКТ является приоритетной областью в Азербайджане: "В целях развития этого сектора осуществляется целенаправленная деятельность. Фонд ИКТ поддерживает проекты. До сегодняшнего дня более 600 проектов предложено на 4 грантовых конкурсах, 100 из них профинансировано".

По его словам, в Парк высоких технологий обратились более 300 стартаповцев, 29 из них действуют в Инкубационном центре.