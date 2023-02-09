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Агентство: В промпарке завершается строительство предприятия с инвестстоимостью 7 млн манатов

Агентство: В промпарке завершается строительство предприятия с инвестстоимостью 7 млн манатов На заводе по производству мягкой полимерной упаковочной продукции ООО AK PACK, резидента Сумгайытского химического промышленного парка при Агентстве развития экономических зон, ведутся завершающие отделочные работы.
Промышленность
9 февраля 2023 г. 17:45
Агентство: В промпарке завершается строительство предприятия с инвестстоимостью 7 млн манатов

На заводе по производству мягкой полимерной упаковочной продукции ООО AK PACK, резидента Сумгайытского химического промышленного парка при Агентстве развития экономических зон, ведутся завершающие отделочные работы.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Было отмечено, что на предприятии начато тестирование и наладка оборудования, а в ближайшее время начнется строительство склада для сырья и готовой продукции. Здесь будет производиться более 20 видов продукции на 2 производственных линиях с использованием итальянских и турецких технологий. На предприятии с инвестиционной стоимостью более 7 млн манатов будут обеспечены постоянной работой 35 человек.

Помимо реализации производимой продукции на внутреннем рынке, планируется также ее экспорт в страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы.

Отметим, что компании AK PACK был присвоен статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка в мае 2022 года, а ввод предприятия в эксплуатацию планируется в первой половине 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке İZİA: "Sənaye Parkında 7 milyon manat investisiya dəyəri olan müəssisənin inşası yekunlaşır"

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