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Агентство: Инвестиции в промзоны приблизились к 7 млрд манатов

Агентство: Инвестиции в промзоны приблизились к 7 млрд манатов
Промышленность
22 октября 2024 г. 16:32
Агентство: Инвестиции в промзоны приблизились к 7 млрд манатов

На сегодняшний день в промышленные зоны Азербайджана инвестировано свыше 6,8 млрд манатов и создано более 10 500 постоянных рабочих мест.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики.

В ведомстве отметили, что на следующем этапе по имеющимся проектам планируется дополнительно инвестировать в промзоны более 1 млрд манатов и создать свыше 9 400 новых рабочих мест.

"С 2013 года по настоящее время в промышленных зонах статус резидента получили 157 субъектов предпринимательства с общей суммой инвестиций в 7,88 млрд манатов", - заявили в агентстве.

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Версия на английском языке Investments in Azerbaijan's industrial zones near 7 billion AZN
Версия на азербайджанском языке Agentlik: Sənaye zonalarına investisiya qoyuluşu 7 milyard manata yaxınlaşıb

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