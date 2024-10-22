Агентство: Инвестиции в промзоны приблизились к 7 млрд манатов

На сегодняшний день в промышленные зоны Азербайджана инвестировано свыше 6,8 млрд манатов и создано более 10 500 постоянных рабочих мест.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики.
В ведомстве отметили, что на следующем этапе по имеющимся проектам планируется дополнительно инвестировать в промзоны более 1 млрд манатов и создать свыше 9 400 новых рабочих мест.
"С 2013 года по настоящее время в промышленных зонах статус резидента получили 157 субъектов предпринимательства с общей суммой инвестиций в 7,88 млрд манатов", - заявили в агентстве.