Aгентство AK&M подтвердило рейтинг кредитоспособности SOCAR Polymer

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Рейтинговое агентство AK&M подтвердило рейтинг кредитоспособности SOCAR Polymer (дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана, SOCAR) по национальной шкале "А+" со "стабильным" прогнозом.

Как передает Report со ссылкой на Агентство, рейтинг "А+" означает, что SOCAR Polymer относится к классу заемщиков с очень высокой степенью кредитоспособности. Риск несвоевременного выполнения обязательств незначительный.

SOCAR Polymer является типичной компанией проектного финансирования (SPV), созданной под реализацию технологически конкретного проекта. На SOCAR Polymer возложена задача строительства в индустриальной зоне города Сумгайыт производственных мощностей по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности, а также последующей эксплуатации этих мощностей. Объем капитальных затрат по проекту установлен в размере 770 млн. долларов США. Сумма привлекаемых кредитных ресурсов под реализацию проекта составляет 489 млн. долларов. Основным сырьем для создаваемого производства послужат этилен, пропилен и водород, поставляемые SOCAR.

В настоящее время реализация проекта SOCAR Polymer находится на инвестиционной стадии развития - ведется строительство производственных мощностей. Проектом предусматривается, что строительство будет завершено в 2018 году, и первую продукцию SOCAR Polymer получит уже в первой половине 2018 года.

Факторами, поддерживающими рейтинговую оценку кредитоспособности SOCAR Polymer, выступают высокая доходность проекта; сбалансированность основных финансовых потоков SOCAR Polymer и высокая финансовая устойчивость проекта; временно предоставленный SOCAR Polymer льготный режим налогообложения, а также участие SOCAR как в реализации проекта, так и в уставном капитале SOCAR Polymer.

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Проект строительства и эксплуатации мощностей по производству полипропилена и полиэтилена высокого давления и изделий из них обещает высокую доходность. Общая сумма чистой прибыли за весь жизненный цикл проекта оценивается в 3 769 млн. долларов, чистая приведенная стоимость по проекту (Net Present Value) - в 481 млн. долларов.

Минимальный уровень внутренней доходности (Internal Rate of Return) по проекту составляет 17,9%, что гарантирует полную окупаемость вложенных средств за шесть лет. Это достаточно высокий показатель для проекта, срок службы комплекса производственного оборудования которого установлен свыше 20 лет.

Важным обстоятельством, значимым для благоприятной оценки рейтинга SOCAR Polymer, является сбалансированность денежных потоков проекта, превышение доходов над расходами и его высокая финансовая устойчивость. Сумма накопленного за период жизненного цикла проекта чистого денежного потока составит свыше 3,6 млрд. долларов. Значения годовых коэффициентов финансовой устойчивости по проекту в период с 2015 года и до закрытия проекта приближаются к единице и не опускаются ниже уровня 0,93.

Сбалансированность финансовых потоков и высокая финансовая устойчивость SOCAR Polymer отражает достаточно широкие возможности Компании для беспроблемного обслуживания задолженности по привлеченным кредитам и займам. Среднегодовой коэффициент покрытия долга по проекту составляет 7,4. Минимальное значение коэффициента покрытия процентов на уровне 1,4 ожидается в 2018 году, после чего предполагается его активный и неуклонный рост - к 2024 году увеличится до 24,2.

В этих условиях динамика долговой нагрузки принимает весьма позитивный характер. Если в 2018 году коэффициент долговой нагрузки еще ожидается чрезмерно высоким, то в 2019 году он снизится до 2,7, в 2020 году - до 1,7, после чего падение этого показателя продолжится и далее.

Большое значение имеет также льготный режим налогообложения, предоставленный SOCAR Polymer под реализацию проекта на срок 7 лет, до 2020 года. Особенно важным представляется то, что в этот период Компания свободна от уплаты таких налогов, как налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог, НДС и таможенные пошлины при импорте технологического оборудования. Льготный режим налогообложения создает дополнительные финансовые возможности для обеспечения реализации проекта.

Помимо этого согласовано, что вся производимая на мощностях SOCAR Polymer продукция также будет реализована торговыми предприятиями SOCAR. И, наконец, по мере дальнейшей реализации проекта предусмотрены дополнительные вливания SOCAR-ом в уставный капитал SOCAR Polymer для преодоления возможного дефицита финансирования.

Факторами, сдерживающими рейтинговую оценку кредитоспособности SOCAR Polymer, выступают сложность прогнозирования спроса и цен на продукцию Компании на долгосрочный период, особенно в условиях продолжающегося мирового экономического кризиса; то обстоятельство, что производственные мощности SOCAR Polymer пока не сданы в эксплуатацию, а также высокий уровень долговой нагрузки в начальной стадии проекта.

Операционная фаза проекта начнется в 2018 году и завершится в 2037 году. В условиях продолжающегося экономического кризиса довольно сложно прогнозировать уровень спроса и цен на продукцию SOCAR Polymer. Это порождает известные риски при использовании текущих оценок объемов выручки и прибыли, что может оказать влияние на изменение рейтинга кредитоспособности.