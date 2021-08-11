Агдамский промпарк будет создан с учетом успешного опыта четырех действующих в Азербайджане парков

Когда-то оживленный и процветающий азербайджанский город Агдам был назван журналом Lonely Planet "Кавказской Хиросимой". Тогда же за Агдамом закрепилось выражение "город-призрак". До армянской оккупации в городе были хорошо развиты тяжелая, легкая и пищев

Когда-то оживленный и процветающий азербайджанский город Агдам был назван журналом Lonely Planet "Кавказской Хиросимой". Тогда же за Агдамом закрепилось выражение "город-призрак". До армянской оккупации в городе были хорошо развиты тяжелая, легкая и пищевая промышленности и сельское хозяйство, действовали заводы и комбинаты, железнодорожная станция и аэропорт, драматический театр и музыкальное училище. Сегодня практически все в руинах.

Однако с освобождением оккупированных земель после 44-дневной Отечественной войны, Агдам начал возрождаться из дыма и пепла.

"Мы построим такой город, такой Агдам, который станет примером для всего мира", - сказал Президент Ильхам Алиев во время визита в Агдам в День Республики, 28 мая 2021 года.

Темпы строительства и восстановления освобожденных территорий во многом зависят от скорости их разминирования. Об опасности мин и снарядов предупреждают вбитые в землю таблички. На участках, которые уже расчищены, строительные работы идут полным ходом. В настоящее время ускоренными темпами строится четырехполосная трасса Барда-Агдам, которая охватит более 20 населенных пунктов региона, включая города Барда и Агдам. "Дорога жизни" даст новое дыхание Карабахской земле и заложит основы для скорейшего восстановления экономики в регионе.

С учетом исторического наследия и потенциала освобожденных территорий здесь планируется создание 4 региональных центров. В Агдаме будет создан промышленный центр, в Джебраиле – логистический и торговый центр, в Шуше – центр культуры и туризма, в Кельбаджаре – добывающий и туристический центр.

С целью создания в регионе необходимой инфраструктуры для будущих производственных участков, 28 мая главой государства был заложен фундамент Агдамского промышленного парка. Он станет пятым промышленным парком на территории Азербайджана, и его созданием занимается Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики. Деятельностью других промышленных парков можно ознакомиться в предыдущей статье от 16 июля.

Выделенный под индустриальный кластер участок еще до оккупации использовался для промышленного производства. Парк будет построен в пригороде Агдама на территории 190 гектаров и находится на пересечении основных автомагистральных и железнодорожных коммуникаций, которые планируется провести до города Агдам.

На данном этапе идет работа над Генеральным планом Агдамского промышленного парка, а на самой территории полным ходом идет процесс разминирования. Получение карты минных полей Агдамского района облегчает работу саперов, но не упрощает сам процесс разминирования, который требует глубокой и тщательной очистки территории от мин и снарядов.

Развитие парка будет осуществляться поэтапно. На первом этапе Агентством планируется начать освоение 76 гектаров территории парка, на которых будут располагаться административное здание и места для размещения сотрудников и резидентов парка. С целью обеспечения полноценного функционирования парка будут созданы условия для проживания персонала на его территории.

После расчистки от мин, первые строительные работы на 76 гектарах территории парка планируется начать в 2022 году, а это значит, что появление первых резидентов в Агдамском парке уже не за горами.

Создание Агдамского промышленного парка будет осуществляться с учетом успешного опыта четырех уже функционирующих на территории Азербайджана парков, а также международной практики.

Здесь, со стороны государства резиденты будут обеспечены земельным участком и необходимой инфраструктурой, включая транспортные и другие коммуникации. Дополнительным стимулом для резидентов промышленных парков являются низкая арендная плата, освобождение от налогов на прибыль и имущество сроком на 10 лет, а также уплаты НДС и импортных пошлин при ввозе оборудования и технологий для производственных целей сроком на десять и семь лет соответственно.

Процесс индустриализации будет проходить поэтапно. Поскольку первоочередной задачей стоит благоустройство города Агдама и прилегающих населенных пунктов, то, естественно, на первом этапе резидентами парка станут компании по производству строительных материалов. Кроме того, территория в 5 гектаров будет выделена под организацию торговли стройматериалами. Причем, торговые места по продаже стройматериалов, в первую очередь, будут предоставлены тем компаниям, которые создали на территории парка собственное производство.

Второе направление – пищевая и перерабатывающая промышленность. По мере возвращения людей на освобожденные территории, здесь будут налажены мощности по переработке сельскохозяйственной продукции. В советское время успешно развивались виноградарство, плодоводство, овощеводство, зерноводство, хлопководство и другие направления сельского хозяйства, а при наличии сырьевой базы, с легкостью, можно будет развивать виноделие, наладить производство по плодовоовощной консервации и другим направлениям перерабатывающей промышленности. С развитием сельского хозяйства и пищевой промышленности, в парке будут выделены участки под помещения для хранения и фасовки продукции. Таким образом, будет обеспечен полный производственный цикл по принципу "от поля к прилавку", включая выращивание сельскохозяйственных культур, их переработку и получение готового продукта. Это позволит сократить расходы на транспортировку и повысить рентабельность получаемой продукции. На территории парка будет также выделена зона под парк грузовых автомобилей.

Размещение предприятий в промышленных парках осуществляется в зависимости от типа производства и с учетом всех строительных норм и правил (СНиП), а в Карабахском регионе, который объявлен экологически чистой зоной, вопросы окружающей среды будут первоочередными. На участках, которые находятся в непосредственной близости к населенным пунктам, будут располагаться предприятия легкой и пищевой промышленности. На расстоянии 500 метров от населенного пункта будут размещаться предприятия по производству строительных материалов, а на расстоянии 1000 метров – предприятия тяжелой промышленности.

Агентство уже начало принимать заявки от деловых людей Азербайджана, выражающих желание организовать производство в Агдамском промышленном парке. Среди желающих стать резидентами парка большинство составляют компании по производству строительных материалов, изъявивших намерение создать бетонный завод, запустить производство и сбор металлоконструкций для дальнейшего использования в гражданском строительстве или наладить производство мебели.

На сегодняшний день, уже выбраны 12 потенциальных резидентов для Агдамского промышленного парка, согласно информации Рабочей группы по экономическим вопросам Межуправленческого центра, действующего при Координационном штабе для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В связи с осуществлением предпринимательской деятельности на освобожденных территориях уже к началу августа поступили 676 обращений. Анализируется приоритетность инвестиционных проектов, определяются и включаются в информационную базу потенциальные проекты. Также запланированы поездки предпринимателей в освобожденные районы по согласованному графику и маршруту.

Промышленные парки - это успешная модель государственно-частного партнерства. Госинвестиции в инфраструктуру Агдамского промышленного парка будут играть роль катализатора в Карабахе и создадут основу для частных инвестиций.

Почти на всех официальных встречах инвесторы из зарубежных стран приглашаются к участию в процессах восстановления освобожденных от оккупации земель, реализации проектов "Умный город", "Умная деревня" и "Зеленая энергия". В том числе, инвесторы из Турции, Израиля, Китая, Италии и других стран приглашаются стать резидентами промышленного парка в Агдаме, который удачно располагается на перекрестке транспортных путей. Парк является идеальным местом для совместных предприятий и бизнес-проектов.