ADY Express продолжает транспортировку полипропиленовых грузов

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express продолжает экспорт полипропиленовой продукции, производимой ООО SOCAR Polymer, в Казахстан

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express продолжает экспорт полипропиленовой продукции, производимой ООО SOCAR Polymer, в Казахстан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Маршрут перевозки груза проходит через Россию. Крытые вагоны, предоставленные ADY Express, загружаются на станции Сумгаит и транспортируются по железной дороге через Россию в Казахстан. Грузы, перевозимые по маршруту Сумгаит-Ялама-Атырау преодолевают расстояние в 1202 км за 6 суток. Транспортировка груза по всему маршруту осуществляется компанией ADY Express.

При транспортировке первой партии этих грузов в тестовом режиме в августе 2020 года указанный маршрут показал свою эффективность. Успешное тестирование позволило гарантировать, что проект будет устойчивым. ADY Express уже удалось доставить 1 354 тонны полипропилена по этому маршруту в Казахстан.

Перевозка данного вида груза продолжается.