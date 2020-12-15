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ADY Express продолжает транспортировку полипропиленовых грузов

ADY Express продолжает транспортировку полипропиленовых грузов Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express продолжает экспорт полипропиленовой продукции, производимой ООО SOCAR Polymer, в Казахстан
Промышленность
15 декабря 2020 г. 12:04
ADY Express продолжает транспортировку полипропиленовых грузов

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express продолжает экспорт полипропиленовой продукции, производимой ООО SOCAR Polymer, в Казахстан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Маршрут перевозки груза проходит через Россию. Крытые вагоны, предоставленные ADY Express, загружаются на станции Сумгаит и транспортируются по железной дороге через Россию в Казахстан. Грузы, перевозимые по маршруту Сумгаит-Ялама-Атырау преодолевают расстояние в 1202 км за 6 суток. Транспортировка груза по всему маршруту осуществляется компанией ADY Express.

При транспортировке первой партии этих грузов в тестовом режиме в августе 2020 года указанный маршрут показал свою эффективность. Успешное тестирование позволило гарантировать, что проект будет устойчивым. ADY Express уже удалось доставить 1 354 тонны полипропилена по этому маршруту в Казахстан.

Перевозка данного вида груза продолжается.

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Версия на английском языке ADY Express continues to transport polypropylene in export mode
Версия на азербайджанском языке "ADY Express" ixrac rejimində polipropilen yüklərin nəqlini davam etdirir

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