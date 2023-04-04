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АБР ждет ускорения промышленного производства в Азербайджане в 2024 году

АБР ждет ускорения промышленного производства в Азербайджане в 2024 году В этом году промышленное производство в Азербайджане вырастет на 0,5%, а в 2024 году - на 1%.
Промышленность
4 апреля 2023 г. 13:42
АБР ждет ускорения промышленного производства в Азербайджане в 2024 году

В этом году промышленное производство в Азербайджане вырастет на 0,5%, а в 2024 году - на 1%.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном апрельском выпуске отчета Asian Development Outlook АБР.

Согласно документу, увеличение промышленного производства будет в основном вызвано дальнейшим расширением добычи газа.

Как отмечено в социально-экономической стратегии правительства на 2022-2026 годы, план восстановления освобожденных территорий будет поддерживать государственные и частные инвестиции. Тем не менее, рост строительного сектора замедлится с 13,4% в 2022 году до 12% в 2023 году и до 11% в 2024 году по мере завершения ключевых инфраструктурных проектов.

Сельское хозяйство в Азербайджане, по прогнозам, вырастет на 3,8% в 2023 году и на 4% в 2024 году. Сектор услуг, по прогнозам, вырастет до 7% в 2023 году и до 7,5% в следующем году при поддержке розничной торговли и транспорта.

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Версия на английском языке ADB expects industrial production to accelerate in Azerbaijan in 2024
Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycanda sənaye istehsalının 2024-cü ildə sürətlənəcəyini gözləyir

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