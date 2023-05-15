Три промышленных парка Азербайджана вошли в рейтинг "ТОП-10"

Три промышленных парка Азербайджана вошли в первую десятку в списке 40 промышленных парков 10 стран.

Три промышленных парка Азербайджана вошли в первую десятку в списке 40 промышленных парков 10 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в рейтинге, подготовленном рейтинговым агентством BIK Ratings.

В рейтинговом списке промышленных парков наравне с Азербайджаном оказались Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, Узбекистан и Эстония.

При составлении рейтинга были проанализированы показатели по налоговой среде промышленных парков, инфраструктуре, условиям въезда в страну, индексу человеческого развития в стране, макроэкономической и политической среде.

В результате в первую десятку вошли Мингячевирский промышленный парк (3 место), Пираллахинский промышленный парк (7 место) и Гарадагский промышленный парк (10 место).

Первое место в этом рейтинге занял Китайско-Белорусский промышленный парк “Великий камень”. На втором месте расположилась особая экономическая зона “Алабуга” (Татарстан), на четвертом - российский промышленно-логистический парк “Авангард”, а на пятом - российский инвестиционно-промышленный парк “Химград”.