Металлургическая промышленность Азербайджана: достижения, проблемы и пути дальнейшего развития - МНЕНИЕ

Металлургическая промышленность, являясь одним из наиболее прибыльных и динамично развивающихся секторов азербайджанской экономики, в прошедшем 2019-м году по данным Госкомстата была отмечена снижением на 9,5% по отношению к предыдущему периоду. Вместе с тем, в производстве готовых металлических изделий наблюдался 80- процентный рост, а производство конструкций из черных металлов увеличилось на 96,7%. Тогда как в 2018 году наблюдалась совсем противоположная картина: металлургическая промышленность выросла более чем на 11,4%, а в производстве готовых металлических изделий наблюдался спад на 27,4%.

Заведующий кафедрой "Технология материалов" Азербайджанского технического университета, профессор Ариф Мамедов считает, что в настоящее время для развития металлургии в Азербайджане – фундаментальной опоры всей промышленности – созданы хорошие возможности.

Ни для кого ни секрет, металлургия охватывает все сферы нашей жизни, и металлургическая промышленность Азербайджана имеет долгую и богатую традициями историю.

Наши металлурги, и инженеры, и ученые внесли немалый вклад в развитие этой отрасли в советский период. Показательным примером тому является азербайджанец Чингиз Илдырым, который заложил основание «Магнитогорского металлургического комбината» в России и долгое время руководил им (на предприятии осуществлялся весь технологический процесс от добычи и обогащения железной руды до производства стали). Наряду с другими металлургическими и машиностроительными заводами в Азербайджане долгое время функционировал Сумгайытский трубопрокатный завод, производивший свыше 800 тысяч тонн продукции в год и снабжавший Советский Союз высококачественными нефтяными компрессорными трубами. Однако после развала Советского Союза отечественная металлургия, как и другие отрасли промышленности, оказалась в плачевном состоянии.

Только с возвращением Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти в этой отрасли началось оживление. Гейдар Алиев инициировал закладку первого в частном секторе металлургического предприятия Baku Steel Company.

"Именно под его руководством в 2000 году был пущен в эксплуатацию этот крупнейший в Закавказье металлургический завод по выпуску арматурной и другой строительной продукции. Завод работает по технологии вторичной обработки металлургических отходов дуплекспроцессом. Плавка металла производится в 50-60 тонных дуговых электрических печах немецкого производства, обработкой в печи-ковше с последующей непрерывной разливкой. В настоящее время более 40 видов продукции завода идет на экспорт", - отметил А.Мамедов.

Таким образом, по его словам, началось возрождение азербайджанской металлургической промышленности. А уже в 2013 году по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева был создан Азербайджанский металлургический комплекс, включающий в себя Дашкесанский горно-обогатительный комбинат и комплекс по производству 1,0 млн тонн стали в Гяндже.

"В настоящее время в Гяндже и Сумгайыте успешно функционируют алюминиевые заводы, выпускающие самую разнообразную высококачественную продукцию. В Сумгайытском технологическом парке построены несколько заводов, выпускающих высококачественные металлургические продукции. Все новые заводы оснащены самым современным оборудованием с числовым программным управлением, и они полностью автоматизированы и механизированы", - продолжил глава кафедры университета.

Завкафедры АзТУ Ариф Мамедов: "Решение проблем может ускорить внедрение инновационных технологий и повысить удельный вес металлической продукции в общем объеме"

Несмотря на эти достижения, по его мнению, в металлургической промышленности республики существует и ряд проблем, решение которых могут ускорить внедрение инновационных технологий и повысить удельный вес металлической продукции в общем объеме [по итогам 2019 года этот показатель составил 7,8%]. Для дальнейшего развития сектора А.Мамедов выделил 10 направлений:

- создать неметаллоемкие металлургические продукции и производство специальных сплавов;

- для удовлетворения потребности республики в различных инструментах создать производство твердых сплавов и сверхтвердых материалов;

- создать производство легких и прочных композиционных и керамических материалов с применением технологий SPS и инжекционного формования, т.е. так называемой технологии МИМ;

- произвести реконструкцию литейных заводов и цехов республики с применением специальных видов литья для повышения производительности и качества отливок;

- для удовлетворения потребности алюминиевых заводов в Гяндже и Сумгайыте создать технологические процессы, обеспечивающие повышение качества алунитовой руды;

- создать специальную самостоятельную организацию, занимающуюся исследованием и внедрением нанотехнологий, функциональных покрытий;

- построить новый завод по производству порошковых материалов и изделий из них для удовлетворения потребностей республики;

- создать специальный научно-технологический центр, занимающийся проблемами металлургической промышленности;

- в связи с ускоренным развитием золотодобывающей отрасли, в АзТУ необходимо осуществить прием студентов по специальности «Ювелирное дело».

- разработать технологию синтеза наноразмерных алюминидов, боридов и твердых сплавов методом SPS.

Решение вышеперечисленных проблем, по мнению профессора, позволит получить реальный технико-экономический эффект и ускорить внедрение инновационных металлургических технологий и материаловедческой науки в нашей стране.