Азербайджан увеличил экспорт химпродукции

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2014 года Азербайджан экспортировал химической продукции на сумму 45,631 млн. долларов США. Как передает Report со ссылкой на государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт химической продукции увеличился на 12,3%. В общем объеме экспорта доля химической продукции составила 0,3%.

Согласно данным Госкомстата за рассматриваемый период в целом в Азербайджане произведено химической продукции на сумму 192,878 млн. манатов (248,3 млн. долларов). По сравнению с январем-августом 2013 года производство химической продукции в ценовом эквиваленте увеличилось на 12,1%.

Отметим, что в 2013 году было экспортировано химической продукции на сумму 57,169 млн. долларов. По сравнению с 2012 годом экспорт сократился на 67,8%. В общем объеме экспорта доля химической продукции составила 0,24%.